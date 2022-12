Un marché de Noël aux 1 000 créations à Stavelot (+ vidéo)

C’est d’ailleurs une des particularités du salon stavelotain, qui effectuait son retour après trois ans suite au Covid. Car les artisans qui sont présents viennent en grande majorité de Stavelot et des environs et bon nombre d’entre eux n’exposent que dans ce marché. Toutefois, certaines personnes venaient aussi de loin pour tenir une table, comme cette personne travaillant le verre et venant tout droit du Namurois !

Au niveau des objets présentés, il y avait littéralement de tout, mais surtout du fait main. D’ailleurs, plusieurs artisans n’hésitaient pas, entre deux clients, de travailler sur de nouvelles créations. À l’instar d’un tourneur sur bois ou de créatrices d’accessoires en tissus. Le tout en partageant leur passion avec les visiteurs.

Il y avait aussi des artistes avec un univers de contes et légendes qui intriguait grands et petits. Sans oublier les produits de bouche avec des fromages du cru ou encore des croustillons dont la file n’a jamais désempli. Mais aussi un stand avec des produits de saison comme de la tartiflette, de la soupe ou du vin chaud qui ont bien réchauffé les papilles des visiteurs.

Nul doute que ce retour du marché de Noël de Stavelot est couronné de succès et que le succès fut inexorablement au rendez-vous. Et que ce dernier est déjà attendu pour une nouvelle édition l’an prochain.