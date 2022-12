Retour du marché de Noël de Stavelot après trois ans d’absence

Pour cette 15e édition, les visiteurs pourront notamment découvrir le travail d’un tourneur sur bois, de la céramique, des peintures et du dessin mais aussi des bijoux. "Il y aura quatre sortes de bijoux, sinon, on essaye de n’avoir que des artisans qui font des choses différentes. Il y aura par exemple une personne qui travaille le verre et qui vient de Namur, mais aussi une autre qui travaille cuir ou encore le tissu."

Pour l’occasion, les caves de l’abbaye de Stavelot ont été décorées, dans une ambiance chaleureuse et féerique. "C’est un cadre merveilleux pour un marché de Noël."

Un stand sera également installé pour servir de la soupe, du vin chaud et de la tartiflette.

Le marché de Noël de Stavelot débutera samedi 10 décembre, de 15h à 20h et dimanche 11 décembre de 10h à 20 h.