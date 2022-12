Carton plein pour le retour de Ginette à l’abbaye

Et il y avait de tout pour faire le plein de cadeaux en vue des fêtes de fin d’année. "Il y a des cosmétiques dont des savons artisanaux réalisés à Stavelot par exemple. Il y a aussi de la décoration, du travail du bois, des accessoires comme des porte-clés, chapeaux,… Ou encore cadres en bois, des écharpes, des bijoux que les gens adorent toujours."

Sans oublier de la nourriture, de la bière et du gin local qui est toujours très apprécié en cette période de l’année.

Ainsi, le succès était au rendez-vous de ce salon de Stavelot. "Ici, on a vu sur les réseaux sociaux que cela a bougé très fort, qu’il y avait un engouement certain et plus que l’année dernière. Nous avons eu entre 1000 et 2000 personnes sur la journée avec un flux tout au long des heures d’ouverture."

Quant aux exposants, "Il y a à peu près, sur 70 exposants, entre 25 et 30 qui ne sont jamais venus. Et il faut se dire que les habitués proposent à chaque fois des nouveautés pour avoir un renouvellement permanent. De plus, il y a des gens qui viennent depuis Mons pour nous. On commence avec les années à avoir une belle réputation en dehors de la province. c’est chouette. Puis après, nous avons évidemment des exposants de la région, dont plusieurs de Stavelot."