Le Ciné Versailles revit à Stavelot

Et les habitués ne seront pas dépaysés assure le président, Éric Pesser: "Le but était de rouvrir le cinéma au plus vite et non pas de la transformer. Le bâtiment est ce qu’il est, il a son histoire, mais les salles sont fonctionnelles et répondent aux technologies actuelles (NDLR: il a encore été rénové en 2019)!" Il sera cependant dorénavant possible de payer par carte. Les places seront vendues au prix unique de 7 euros, peu importe le film et l’âge. "C’est une question de simplicité, mais c’est aussi pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment… On reste de toute façon un des prix les plus bas de la région. On fera également des ristournes pour les écoles, discutées au cas par cas", précise le secrétaire, Olivier Pirnay.

La programmation (assurée par le même programmateur depuis 1996) restera, elle, familiale, alternative et variée. "Avec de la VO, de la VF, des choses plus pointues comme des Palmes d’or, mais aussi des gros Blockbusters pour toucher le plus grand monde." Les coups de cœur du lundi seront remplacés par les inédits du lundi, films, documentaires, essais, etc qui ne seront probablement à l’affiche qu’à cette occasion dans la région.

Que les Stavelotains se rassurent, le Cinéma continuera également à ouvrir sa salle lors du Laetare. "Il y a des choses auxquelles on ne pourra pas déroger. On est dans une ville de folklore", sourit Olivier Pirnay. Ce dimanche, il accueillait d’ailleurs les Blancs-Moussis pour leur Saint-Nicolas et une séance test.

Infos: Cinéma Le Versailles sur Facebook ou cineversailles.be