L’année passée, des chercheurs de l’Université de Liège étaient venus réaliser des prélèvements afin de déterminer le volume de vase dans les étangs. Conclusion de cette étude, il y a près de 4 000 m3 de vase à retirer.

Le comité de pilotage des étangs, composé d’élus, de riverains, de naturalistes, du DNF et de la société de pêche la Truite de Stavelot-Malmedy, s’est donc attelé à imaginer un projet pour remettre les étangs à neuf. Un avant-projet a été présenté récemment à l’AWaP (Agence wallonne du patrimoine), qui l’a, en grande partie, approuvé. "C’est une obligation de leur demander leur avis vu que ce site naturel est classé, explique l’échevin de l’Environnement et du Patrimoine, Raymond Kockelman. Ils étaient enthousiastes. Ils ont fait quelques petites remarques, mais dans l’ensemble, ils étaient partants."

Cet avant-projet prévoit notamment l’assainissement des étangs avec le retrait de la vase, "une nécessité pour les poissons. On l’a bien vu lors des fortes chaleurs l’été : l es carpes étaient à la surface pour aller chercher de l’oxygène car il y a trop de vase." Le comité de pilotage aimerait également élargir la pente centrale et restabiliser les berges. "On va faire un enrochement pour solidifier les berges. On voudrait aussi installer un moine hydraulique dans le petit étang. C’est un système de vidange et de gestion du niveau de l’eau qui permettra de refaire le petit étang sans vider les deux en même temps. "

Et puis le site deviendra également plus convivial. Des bancs seront par exemple installés aux abords des plans d’eau. "C ’est déjà un endroit magnifique alors on veut le valoriser encore plus."

Lors du dernier conseil communal, les élus ont approuvé les conditions afin de trouver un auteur de projet. Pour réaliser cet embellissement du site, la Commune dispose d’une enveloppe de 24 986 euros. Dans le cadre des travaux de renforcement de la Boucle de l’Est, la Ville avait reçu, en compensation, 30 000 euros dédiés à l’embellissement des étangs. Une partie de ce budget a déjà été utilisée pour réaliser l’étude commandée à l’Université de Liège.