Le Ciné Versailles de Stavelot va rouvrir dès le 30 novembre

Début août 2022, une vingtaine de personnes d’horizons très différents se rassemblent "pour tenter continuer de faire vivre le projet. Échanges, prises de contact, partages d’idées, situation actuelle, vision à long terme, envies pour le cinéma, qui se sent prêt à lancer une nouvelle ASBL… Plein de questions ressortent de cette riche rencontre. Comme dans tout groupe qui se constitue, il y a des mouvements d’aller et de retour: questions, doutes, peurs, envie… mais une seule chose ne quitte pas l’assemblée: la motivation par rapport à une réouverture."

Fin août 2022, "des groupes de réflexions sont créés pour répartir le travail: les finances, la technique, les bénévoles etc. Finalement, le 19 octobre, l’ASBL Cinéma Le Versailles est créée autour de 19 personnes, dont 9 composent le conseil d’administration. Les horizons restent variés, l’ASBL est composée de personnes travaillant dans le social, d’informaticien, d’enseignant, de photographe, de pensionné ou encore d’artiste. De même, ceux qui veulent porter le projet ne sont pas que de Stavelot: il en vient de Vielsalm, de Sart-Jalhay ou de Moulin du Ruy et même de Malmedy." Mais toute cette équipe " a la même volonté de faire perdurer un cinéma familial, de proximité avec une programmation différente et pointue: les coups de cœur, la VO, les écoles, les seniors, les Palmes d’Or ou encore les films d’auteurs y auront la part belle.

Le fonctionnement de ce cinéma est organisé autour de bénévoles: une cinquantaine de personnes se sont déjà manifestées ! Nous devons encore rassembler les énergies, mais nous savons que nous prenons une direction attendue par beaucoup. Les institutions sont d’ailleurs déjà avec nous pour avancer. "