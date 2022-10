Le paradis des Lego au circuit de Spa-Francorchamps (+ photos & vidéo)

"Cette année, nous sommes présents avec 74 exposants et 117 membres, explique le président de Walug, Michel Vandamme. Il y a quelques nouveautés par rapport à l’an dernier au niveau des créations. Avec, par exemple des bateaux, diverses figurines,... Il est parfois difficile d’avoir des nouveautés à chaque fois car cela demande énormément d’heures de travail et beaucoup d’argent."

Il faut souligner que ces férus de Lego font des pièces qui vont jusqu’à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de petites briques, par création! De plus, on vient de loin pour exposer dans ce cadre mythique. "Il y a des Français qui viennent de Paris, de Lyon, de la Côte d’Opale,... Et sur place, nous arrivons le vendredi matin pour remplir les 375 tables. D’ailleurs, cette année, nous avons loué une salle supplémentaire, soit quatre salles au total. Enfin, tout est prémonté évidemment sinon ce serait impossible à réaliser. Nos membres sont venus vendredi tout au long de la journée pour préparer leurs tables."