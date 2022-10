Une BD de Jarbinet inspirée de la bataille des Ardennes à Stavelot

Les habitants de Stavelot et de Trois-Ponts l’ont peut-être aperçue, une colonne d’une dizaine de véhicules datant de la deuxième guerre mondiale, des dodges WC52 et des jeeps, ont traversé la région ce jeudi matin. Ce convoi, un peu exceptionnel, a été rassemblé par l’auteur de bandes dessinées, Philippe Jarbinet. À l’occasion de la sortie du dixième tome de sa série Airborne 44, il a voulu créer un moment de partage pour la présenter. "Après des mois de travail solitaire, je voulais un moment d’aventure et d’échange." Il a ainsi fait découvrir les lieux qui ont inspiré les planches de Wild Men. Il a par exemple dessiné la ferme des Masures à Ster, à Trois-Ponts la ferme de Dairomont, ou encore le village de Fosse qui fût repris aux Allemands par le 505th Parachute Infantry Regiment le 3 janvier. Lorsque le convoi traverse le hameau de Saint-Jacques, il explique: "Ici on a le" pré au char ", une prairie qu’on retrouve dans la BD. C’est dans ce bois qu’a eu lieu l’un des très rares affrontements à la baïonnette de la Seconde Guerre mondiale." Pour cet album, le Verviétois a choisi de mêler fiction et réalité, dans ses dessins et dans les scènes racontées. "Je m’étais donné ce défi cette fois-ci. C’était comme un jeu d’essayer de coller à la réalité, tout en restant une œuvre de fiction. Par exemple, quand on est dans l’Est de la Belgique, on retrouve les vrais décors, tels qu’ils sont aujourd’hui."