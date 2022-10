Une BD de Jarbinet inspirée de la Bataille des Ardennes à Stavelot (+ photos & vidéo)

Il a ainsi fait découvrir les lieux qui ont inspiré les planches de Wild Men. Il a par exemple dessiné la ferme des Masures à Ster, à Trois-Ponts la ferme de Dairomont, ou encore le village de Fosse qui fût repris aux Allemands par le 505th Parachute Infantry Regiment le 3 janvier. Lorsque le convoi traverse le hameau de Saint-Jacques, il explique: "Ici on a le" pré au char ", une prairie qu’on retrouve dans la BD. C’est dans ce bois qu’a eu lieu l’un des très rares affrontements à la baïonnette de la Seconde Guerre mondiale."

©EdA

Pour cet album, le Verviétois a choisi de mêler fiction et réalité, dans ses dessins et dans les scènes racontées. " Je m’étais donné ce défi cette fois-ci. C’était comme un jeu d’essayer de coller à la réalité, tout en restant une œuvre de fiction. Par exemple, quand on est dans l’Est de la Belgique, on retrouve les vrais décors, tels qu’ils sont aujourd’hui. "

Des reconstitutions pour coller à la réalité

Pour être le plus précis possible, il a fait appel à des groupes spécialisés dans les reconstitutions historiques. "J’ai fait une immersion avec eux. J’ai fait plus de 700 photos avec eux et j’allais les revoir lorsque je dessinais, pour restituer au mieux les uniformes par exemple."

Il s’est aussi énormément documenté sur l’histoire et les combats qui se sont déroulés dans la région. "Je n’ai peut-être gardé que 5% de tout ce que j’ai appris mais c’était important de remettre ce récit dans le contexte."

Dans toutes les planches qui retracent ces événements tragiques, il a choisi de dessiner avec des couleurs moins vives. "C’est la technique du clair-obscur, pour atténuer les couleurs et la violence. La violence pour la violence, ça n’a pas d’intérêt pour moi. Je ne voulais pas de couleurs sanglantes, surtout avec la guerre en Ukraine."

©EdA

Philippe Jarbinet termine son récit à Rochelinval, sur la commune de Trois-Ponts et dans une des dernières cases de sa BD, les lecteurs pourront apercevoir le monument dédié à Dick Fields, membre de la Compagnie B du 551st Parachute Infantry Battalion, mort en 2016. Un monument postérieur à l’histoire de Wild Men mais qui trouve sa place dans ces planches, une mise en abyme qui sonne surtout comme un hommage pour cet auteur de bande dessinée.