Vifs débats sur les modifications budgétaires

Quant à l’opposition, elle a quelque peu taclé la majorité et son chef de file, comme l’a expliqué Fabrice Lebrun (CitoyenS). "Si ce budget se porte bien, c’est surtout grâce à la taxe d’affichage du circuit qui rapporte un million d’euros. C’est un peu l’arbre qui cache la forêt. En tant que bourgmestre, votre devoir est de gérer la commune en bon père de famille et d’avoir un plan pour l’avenir. Et ce plan, en tant qu’opposition, on ne le voit pas." Thierry de Bournonville concluant en expliquant "qu’il n’y a pas de plan. J’ai pu connaître des périodes où des plans ont été établis par d’autres et cela s’est à chaque fois mal terminé."

2. Taxe sur les déchets inchangée Bonne nouvelle pour le portefeuille des Stavelotains: la taxe sur les poubelles reste inchangée. Elle restera pour 2023 à 131,17 € pour un usager seul et 161,44 € pour deux usagers et plus. "Nous ne voulons pas indexer la partie fixe de la taxe car nos habitants ont déjà assez difficile comme cela", détaille Thierry de Bournonville. À noter que pour les ménages de deux usagers et plus, ils recevront gratuitement deux rouleaux de sacs-poubelle au lieu d’un cette année. "Et toujours 52 vidanges gratuites."

3. Stationnement à Coo Le stationnement est payant à Coo, dans le centre et près du parc d’attractions. Même si le tarif horaire d’1,50 € ne changera pas "pour ne pas impacter les locaux", le tarif à la journée passera de 8 à 10 €. Cela concerne principalement les touristes donc.

4. Démission d’un conseiller communal Le conseiller de la Liste du Bourgmestre Mathieu Pereira a cédé sa place au cinquième suppléant de la liste LB, Alexandre Grosjean. "Je remercie Mathieu pour son implication, a précisé le bourgmestre. Il quitte sa ville natale pour rejoindre Alost et y exercer les fonctions pour lesquelles il a tant étudié."