"Les agriculteurs, avec qui nous collaborons, réalisent des tests à l’épeautre et l’un des administrateurs, un ancien boulanger, a décidé de s’investir pour sensibiliser le grand public à cette thématique tout en lui réapprenant à faire son pain lui-même", détaille Laurie Cuelenaere, coordinatrice de l’association Cap Terre.

C’est grâce à un subside de la part d’Elia que l’ASBL a pu mettre en place cette initiative: "Cet argent nous a permis de construire nous-même un four à pain au bois qui est réalisé en matériaux écologiques. Nous espérons que cet investissement réponde à nos attentes et que le grand public nous suivra dans nos démarches."

Cette action a mis deux ans à se concrétiser. Grâce à ce four à pain au bois, l’ASBL Cap Terre peut dispenser des formations de "pain artisanal" plusieurs fois par an et sensibiliser à la relocalisation de la filière céréales panifiables. Plusieurs conférences seront prévues dans le futur à ce sujet.

Michel Bronlet, formateur

"La préparation pour cuire du pain est assez longue et donc un formateur viendra expliquer toutes les étapes aux personnes qui le désirent. Nous voudrions favoriser une alimentation saine et locale."

Ce formateur est le Malmédien Michel Bronlet, ancien boulanger qui mènera les ateliers "pain artisanal" (le premier a lieu ce samedi mais affiche complet, le suivant est prévu le 3 décembre). "J’ai travaillé à la boulangerie des Gonesses, à Malmedy."Ce projet Cap Terre l’a rapidement séduit: "Il me tient à cœur car il y a des personnes sans emploi que nous pouvons former via l’animation. Cela nous permet aussi de lier l’activité aux enjeux de la transition écologique. "

Infos: 080/51 73 11, coordination@capterre.be