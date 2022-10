Ce Stavelotain, jardinier de profession, était le fils de Joseph-Arsène Blaise et d’Anne-Barbe Preussner. Il travaillait en Allemagne, à Friedrichsthal (près de Sarrebrück), durant la Seconde Guerre mondiale. Le 24 octobre 1944, il a perdu la vie dans un accident à Ottenhausen, à l’âge de 29 ans.

Son corps n’a jamais été rapatrié en Belgique et sa famille n’avait jamais su où il reposait.

Ses proches ont alors effectué un travail de longue haleine pour tenter de retrouver sa tombe.

Grâce aux Archives de l’État

Il y a quelques semaines, ils se sont dirigés vers les Archives de l’État afin d’essayer de trouver des indices à propos de la localisation de la sépulture. Un fichier nommé Paul Blaise a alors été récupéré. Selon le service pour les archives des volontaires de guerre, Paul Blaise est en effet mort à Ottenhausen, où la famille avait cherché en vain sa tombe. C’est finalement à Friedrichsthal, à 20 km de là, qu’il avait été inhumé.

La ville allemande a confirmé que cette tombe existe toujours et qu’elle continue d’être entretenue.

Le service d’archives pour les victimes de guerre entretient et gère autour de 13 kilomètres d’archives de guerre.

D’une part, cette collecte se compose de plus de 550 000 dossiers personnels sur des citoyens qui ont été touchés en Belgique ou dans les zones occupées par les événements de la Seconde Guerre mondiale.

Par ailleurs, les Archives de l’État précisent que cette collecte contient aussi des documents "généraux", entre autres, sur le travail forcé et le bénévolat, les publicités, les camps de concentration en Allemagne et dans les zones occupées, les prisonniers belges, la résistance, la persécution des juifs Belgique, administration militaire allemande, rapatriement, recherche de disparus et processus d’après guerre.

Une fin heureuse

Cette histoire se termine par une issue favorable pour la famille du défunt, qui a donc pu se recueillir sur sa tombe, 78 ans après son décès.