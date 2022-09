Les 1000 km du fair-play, de Stavelot à Malmedy, avant d’arriver à Dison et Herve

Deux écoles de Stavelot pour 15 km de vélo

L’arrivée sur la place Saint-Remacle… ça secoue! ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

La "course" s’est élancée du Hainaut et de Namur mardi, avant de passer par la région de Bruxelles et d’arriver en province de Liège (à Hannut) mercredi. Ce jeudi, l’une des deux boucles concernait Stavelot, Malmedy, Vielsalm, Aywaille et Visé.

Pour les élèves de 5eprimaire et de 6eprimaire des écoles d’Hockai et Francorchamps, la date était attendue depuis plusieurs jours! Ils ont enfourché leur vélo pour rallier Stavelot sur le coup de 10h05. Secoués après le passage des pavés de la place Saint-Remacle, les 41 enfants (21 à Hockai et 20 à Francorchamps) ont pu goûter avant de poser fièrement devant la banderole du fair-play. "Les enfants avaient un peu froid mais ça ne fait que descendre, sourit Amandine Maesen, institutrice à Francorchamps . Les enfants étaient directement emballés par le projet, on l’avait déjà fait il y a deux ans. C’est une bonne manière de les sensibiliser au fair-play."

Les enfants ont eu droit à un petit casse-croûte. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Après quelques mots tenus par Jennifer Thienpont et Kathleen Monseu, du Panathlon, les enfants ont écouté l’échevin du Sport de Stavelot. Pour Patrice Lefebvre, ce rendez-vous était primordial. "On aime bien valoriser ce qui est important et en particulier le respect et le fair-play. Le sport est un vecteur important, et nous avons voulu étendre la démarche vers le secteur scolaire et en particulier l’enseignement communal. D’ailleurs, depuis trois ans, les cours sont renommées cours du fair-play."

Les enfants ont ensuite eu droit à une visite de l’hôtel de ville (qui fête ses 20 ans), à une découverte de l’expo Photo Ark du National Geographic (à l’Abbaye) et à un sandwich offert par la Ville, avant un retour aux écoles via le RAVeL (le tout sécurisé par des policiers à vélo).

Les cyclistes de Malmedy motivés

Le témoin a été remis aux cyclistes de Malmedy. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

À 10h45, le témoin se faufilait un passage avenue Pont de Warche pour finir dans les mains des cinq membres (sur 45) du Vélo-Club de Malmedy, qui a répondu favorablement à l’appel de la commune, partenaire du Panathlon depuis de nombreuses années (Malmedy participera aussi à l’action stop racism in sport en octobre). "Nous allons parcourir une trentaine de kilomètres vers Salmchâteau (Vielsalm), signale Geoffrey Collard, membre du comité du Vélo-Club . Nous reviendrons par Trois-Ponts et Stavelot. Beaucoup étaient motivés par cette action, mais il y a les obligations liées au travail…"

Geoffrey Collard et l’un de ses amis. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Kathleen Monseu se réjouissait de l’engouement rencontré parmi les entités membres de notre région. "C’est l’occasion d’aller à la rencontre des membres, des jeunes aussi. On a aménagé le témoin avec une balise GPS afin de suivre, via notre page Facebook, le trajet effectué."

Arrivée à Dison ce vendredi

Ce vendredi, le témoin partira de l’école communale de Mont Dison vers 10h, pour rejoindre Herve et la passerelle du fair-play à 10h45. Le trajet se poursuivra en direction de Soumagne, Fléron et Neupré, Huy et Grâce-Hollogne. La course-relais s’achèvera samedi après-midi à Yvoir, au centre géographique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en présence de la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR).