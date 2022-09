Du côté de Stavelot, une aire de ce type devrait voir le jour dans les prochaines années, comme il a été présenté ce jeudi lors du conseil communal. La Ville répond en effet à l’appel à projets lancé par la Région wallonne et l’aire serait située au niveau des étangs, dans le centre-ville. "Les vacances en motor-homes sont de plus en plus prisées, explique Patrice Lefebvre (LB), l’échevin du Tourisme. La Région wallonne est assez démunie car il n’y a que 41 aires publiques de ce type reconnues. Elle veut lancer un développement touristique autour de la création de nouvelles aires et de qualité. C’est pourquoi la Région a lancé un appel à projets qui rencontre d’ailleurs un point du programme de la majorité.Notre objectifest de rencontrer un public que nous voyons trop peu sur Stavelot. Pour le tourisme, c’est un produit d’appel nouveau qui aura son importance. C’est aussi un public de qualité, paisible, qui aime la nature."

Une étude a dès lors été menée "avec plusieurs rapports établis, dont notamment le choix d’un emplacement. Et ce choix s’est porté sur le parking des étangs. Le projet prévoit un plan de situation (ci-dessus) et nous permet de visualiser cet aménagement." Concrètement, "au-dessus, il y a la rue des étangs avec en bordure le mur du cimetière. Et en dessous, se trouve l’étang vert. L’entrée se ferait par la gauche avec 14 emplacements dessinés. Chacun sera équipé d’un point de connexion à l’électricité. Notre objectif est de créer une zone proche du centre-ville avec une proximité pour le tourisme. De plus, le cadre des étangs est favorable à accueillir des touristes de ce type."

Niveau finances, le coût total estimé "est de 450000 €. L’appel prévoit un subventionnement de 80% avec un plafond à 350000 €. La part communale serait de 100000 €. On a demandé un plan prévisionnel de la gestion d’un site comme cela. Il y aurait un bénéfice supposé de 2 000 € hors amortissement par an."

Un budget que l’opposition trouve trop élevé et qui s’est abstenue au moment de voter. "Pour un projet comme cela, nous avons toujours été pour. Mais on voudrait bien que ce soit plus raisonnable, a réagi d’emblée Jean- Marc Servais pour CitoyenS. Car ce serait 100000 € à charge de la commune dans des années assez difficiles."

À noter aussi qu’une aire de repos serait construite à côté avec un petit "kiosque pour accueillir les touristes ou les Stavelotains qui ont envie de s’arrêter après une petite balade autour des étangs. Mais il ne fait pas partie du projet en tant que tel" détaille l’échevin des Travaux Fabien Legros (LB).