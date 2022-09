Succès fou des caisses à savon à Francorchamps

Une semaine après la F1 et la victoire de la Red Bull de Max Verstappen, la boisson énergétique avait décidé d’organiser une grande course de caisses à savon. Et ce fut un énorme succès avec pas moins de 25000 spectateurs selon les organisateurs. Le Raidillon, noir de monde, a vu dévaler soixante équipes avec des caisses et déguisements plus loufoques et folkloriques les uns que les autres. Pour pimenter le tout, les participants devaient passer à travers des obstacles en bois, effectuer un pit-stop ou encore effectuer un saut "à la Nafi Thiam". Le tout animé par Kid Noize et en présence d’un jury composé de personnalités. Nul doute que les participants et les spectateurs ont apprécié l’initiative et qu’ils espèrent voir débouler à nouveau les caisses à savon à Francorchamps rapidement.