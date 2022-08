Les Blancs Moussis célèbrent leurs 75 ans en musique

Car le programme sera chargé. Il débutera par la partie officielle le samedi."Le samedi est identique par rapport aux précédents anniversaires. On garde une partie académique qui débutera à 16h30 avec des discours dans la salle du chapitre. Suivi d’une pensée aux Blancs Moussis, Chevaliers et à nos amis du folklore qui sont décédés lors d’une messe d’hommage vers 18h15 à l’église St Sébastien. Avant de clôturer le samedi avec un dîner-spectacle agape avec 800 convives et des prestations de groupes du dimanche qui seront présents."

Quant au dimanche, il sera sous forme de nouveautés."C’est l’occasion pour la confrérie, toujours dans le respect des traditions, de continuer à innover. On a eu l’habitude, lors de nos anniversaires précédents, d’organiser des carnavals du monde. Ici, on va innover être un peu plus créatifs en proposant un festival de musique tout en se différenciant de ce que l’on peut voir dans d’autres villes et festivals avoisinants. Ce sera à mi-chemin entre le théâtre et la musique avec des groupes de rue. Notre tête d’affiche sera le groupe anglais Riot Jazz Brass Band qui est très connu là-bas."

Les festivités dominicales débuteront »dès 11 heures jusque 21h30 et ce sur quatre scènes disséminées dans la ville. »Quant au final, il reviendra aux Blancs Moussis. »On interviendra en finale avec un rondeau comme on le fait d’habitude et qui sera dans l’esprit de celui du mois de mars. Ce sera aux alentours de 21h30-22h. Il n’y aura pas de chars de confettis mais il y aura des surprises. « Notamment au niveau d’un jeu de lumières, sans en dire plus….

Quant à l’affluence, les BM espèrent voir du monde animer le centre de Stavelot. « L’estimation est difficile à faire. Lors des précédents anniversaires, on avait eu la chance d’accueillir 20000 personnes à chaque édition. On croise les doigts pour avoir autant du monde car c’est quand même quelque chose de nouveau. D’ailleurs,; notre volonté était de faire une programmation familiale pour que tout le monde puisse profiter de l’événement qui sera très intéressant. »