« Impossible de gérer un parc sans essayer vous-mêmes les attractions »

Pourtant, c’est"un peu par hasard",dit-il, qu’il a débarqué sur place, à l’époque TéléCoo, dans les années 80.

"Je venais de sortir des études. À l’époque, j’avais plusieurs propositions d’emploi: dans une usine de bières et à la câblerie d’Eupen. C’est une rencontre fortuite qui m’a dirigé vers le parc d’attractions."Originaire d’Arbrefontaine, l’actuel Troispontois décide de rester dans sa région."À l’époque, je m’étais aussi inscrit pour devenir conducteur de locomotive, à la SCNB. Finalement, j’ai décidé de conduire un télésiège."

D’ouvrier sur la fête foraine du village…

Et puis, le chant des montagnes russes, il y avait cédé déjà depuis longtemps.

"Quand j’étais jeune, j’aidais le forain à monter le carrousel de la fête foraine d’Arbrefontaine. Je m’intéressais au moteur du carrousel, à sa mécanique… j’ai toujours aimé la technique",se rappelle-t-il.

Très vite, il retourne à l’école suivre un cursus d’ingénieur en technicien (en parallèle de son poste au parc), afin d’approfondir ses connaissances.

"L’ancien ingénieur m’avait dit qu’il partirait une fois que je serais diplômé. C’est ce qu’il a fait: il m’a planté là avec les responsabilités(rires)du poste de directeur technique du parc. À l’époque, on pouvait avancer très vite, il fallait prendre ses responsabilités, se souvient-il. J’avais 22 ou 23 ans: j’étais devenu "grand chef",ça n’a pas été évident de gérer, surtout avec des gens qui étaient nettement plus âgés que moi. Et puis, il y avait la responsabilité d’un télésiège, ce n’est pas rien. Je me rappelle que je regardais souvent si le siège était bien fixé sur le câble(rires),c’était un peu ma hantise."

La responsabilité est énorme, tout comme la diversité du poste."J’allais du télésiège, au cinéma, à l’éclairage. On a eu l’occasion de planter un parc à Tenerife avec l’ancien propriétaire. Je me suis occupé de tout ce qui était informatique, l’automatisation des barrières, sonorisations, Bob-Luge…"

Quelques années plus tard, on lui demande alors de prendre en charge la gestion du personnel, en binôme avec un autre collègue."J’ai appris sur le tas et j’ai fait un cursus d’un an de conseiller en prévention – tout en continuant à travailler."

…à manager de Plopsa Coo

Alors que le groupe Plopsa rachète TéléCoo en 2005, Jean-Luc Bertrand se voit offrir le poste de responsable technique et – bien vite – de manager du parc: de quoi le décider à rester travailler au pied des Cascades de Coo. Sa mission, au jour le jour?"Faire tourner le parc journalier, s’assurer que les équipes sont présentes et que le parc peut ouvrir le matin et fermer…"

D’ailleurs, en tant que manager du parc, il doit essayer deux à trois attractions par jour, souligne ce véritable fil électrique qui ne changerait de métier – ni de région – pour rien au monde.

"C’est dans nos missions. Impossible de gérer un parc si vous n’essayez pas vous-mêmes les attractions. Car pour avoir le feeling de l’attraction, il faut aussi l’écouter, pour voir s’il y a un problème. C’est le chant de la mécanique."

Vers une ouverture du parc toute l’année?

Le parc continue à se réinventer. Après l’ouverture du Schtroumpfeur, un projet d’hôtel devrait voir le jour, d’ici 2024-2025.

Le Schtroumpfeur à Plopsa.

Alors que le parc vient tout juste d’inaugurer en juillet sa nouvelle attraction Le Schtroumpfeur, d’autres nouveautés sont annoncées. Mais avant ça, cet hiver, il sera toujours temps de réparer les dégâts des inondations de juillet 2021.

"On a eu plus de deux millions d’euros de dégâts", rappelle le manager du parc. " Il a fallu 10 jours de travail intensif pour rouvrir partiellement le parc, après les inondations. On est toujours en train de réparer des choses. Le magasin, dévasté, a été refait à neuf durant l’hiver.

Un nouveau bâtiment administratif et technique devrait être construit cet hiver. Le permis est attendu pour le mois d’août."

Un hôtel pour 2024-2025

Quant au bâtiment administratif actuel, celui-ci sera certainement abattu pour y construire un nouvel hôtel."Avec peut-être un peu de retard, mais il est prévu pour 2024-2025."Concrètement, il s’agirait de construire un bâtiment, aux caractéristiques Plopsa, s’intégrant à l’architecture de la région, dit-il.

"Il comprendra des places de séminaires, pour faire du BtoB, ainsi que du logement. Ça nous permettra d’être, à mon avis, à 365 jours du calendrier."Une attraction aquatique est aussi dans les cartons, afin d’attirer les visiteurs tout au long de l’année.

«Complètement renouvelé en 20 ans»

Sur place depuis les années 80, Jean-Luc Bertrand a observé les grands changements qui ont pris place au sein du parc."Depuis que Plopsa Coo a racheté TéléCoo, le parc a été revu de fonds en compte. En réalité, on a pratiquement tout refait, tant au niveau de la gestion, des routes que des infrastructures. Des nouvelles attractions sont apparues, d’autres ont disparu… Ici, avec le nouveau bâtiment administratif et technique, ainsi que l’hôtel: le parc aura été complètement renouvelé en l’espace d’une vingtaine d’années."