Cet ex-Disonais explique ses objectifs:"Nous voulons trouver notre place au sein de la ville de Stavelot mais aussi accueillir des visiteurs de l’extérieur. Nous souhaitons que notre magasin devienne un showroom, une plateforme qui va permettre de présenter les produits."

O’Naturalis existait déjà à Stavelot auparavant:"Un monsieur tenait une petite savonnerie artisanale. Lorsqu’il a fait faillite, j’ai repris son activité et donc ma compagne (Annabel Pléers) et moi avons relancé cette activité et nous avons redéveloppé toute une gamme de produits. Nous fabriquons d’ailleurs ces cosmétiques avant qu’ils soient validés par un laboratoire."Ce commerce propose une gamme de 24 produits d’entièrement naturels en essayant de proposer une gamme recouvrant l’ensemble des besoins corporels.