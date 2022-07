Ciné-Versailles: réouverture en septembre?

C’est une institution à Stavelot qui a fermé ses portes à la fin du mois de juin mais qui pourrait bien bénéficier d’un nouveau souffle. Le Ciné-Versailles aurait trouvé des repreneurs. Une nouvelle équipe de bénévoles est en tout cas en train de se constituer, sous la houlette de Michel Lambert, actif dans plusieurs associations stavelotaines, au sein du Réveil Ardennais par exemple. " Je suis très attaché à ce cinéma, raconte-t-il.Comme beaucoup de Stavelotains, quand j’ai appris la nouvelle, je me suis dit "non, ce n’est pas possible!" Il a alors décidé de tenter cette nouvelle aventure et a lancé un appel pour inviter d’autres bénévoles à le rejoindre. " J’ai reçu de nombreux messages, à la fois de gens heureux mais aussi de gens intéressés." Au total, ils sont aujourd’hui une quinzaine à avoir répondu présent. Ils se réuniront dans les prochains jours. Michel Lambert espère rouvrir le cinéma au mois de septembre. " C’est important de se fixer des objectifs. Le mois de septembre est plus calme en termes de sorties, ce qui permettrait à tout le monde de prendre ses marques.Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut apprendre à gérer l’accueil, la technique, la programmation, etc." Une chose est sûre, le cinéma gardera son âme et sa philosophie en alliant cinéma d’auteurs et blockbusters.