Des concerts de musique de chambre à Stavelot

Au total, une dizaine de concerts sont prévus dans les prochains jours, jusqu’au 14 août, essentiellement au cœur de l’abbaye de Stavelot, mais aussi à l’Église Saint-Sébastien. " Durant les deux premières semaines d’août, tout Stavelot vit au rythme des concerts du matin et du soir. Depuis sa création, le Festival est tout entier dédié à la musique de chambre dont il parcourt l’histoire."

Plusieurs moments forts sont attendus pendant ces quelques jours, les 2 et 3 août notamment, avec le Quator Hermès. " C’est un des rares quatuors à avoir accepté de jouer l’intégrale de l’opus 41 du grand compositeur romantique Robert Schumann." Nordine El Ghabri se réjouit également de la venue du baryton allemand Samuel Hasselhorn et du pianiste Joseph Middleton qui interpréteront une sélection de Lieder le 5 août.

Chaque année, le Festival accueille aussi des master-classes. Des musiciens semi-professionnels et des amateurs suivront des cours, délivrés, en autres, par les membres du Quatuor Zemlinsky et le pianiste Frank Peters. Ils performeront ensuite tous lors de la soirée de clôture, le 14 août. " Lors de ce dernier concert, le plaisir et le talent manifestés par ces jeunes à interpréter les œuvres travaillées sont tels que le public adhère totalement à leur démarche et se réjouit de voir la musique vivante rendre tant de musiciens heureux."