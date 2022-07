Alain Adam, un ex-militaire pour diriger les 24 Heures de Spa

De commissaire à directeur de course

Touche-à-tout passionné, qui carbure à l’adrénaline, c’est en 1989 qu’Alain Adam arrive pour la toute première fois sur les pistes en tant que commissaire.

"J’ai commencé grâce à un voisin, qui m’a dit que c’était chouette de faire les 24 h de Spa."La sauce prend, il devient steward puis"a la chance d’être repris comme commissaire sportif international pour le karting"en 2003. Bruxellois d’origine, sa connaissance des langues étrangères (anglais, allemand et puis italien – appris, il y a sept ans, à l’Université de Pérouse, en Italie) et son expérience professionnelle lui permettent de devenir, dès 2009, directeur de course au Renault 2.0 Western European Cup, avant d’officier dans le championnat du monde des voitures de tourisme. C’est cette même année que sonne la fin de sa carrière militaire. Il décide alors"de se lancer à fond dans le sport automobile"et crée sa société avec son épouse. Il multiplie alors les championnats, en Asie, aux États-Unis…

Depuis 2013, il est la voix des différents championnats pour SRO (Stéphane Ratel Organisation), avec une équipe"exceptionnel",dont son épouse, Murielle Poupier, secrétaire sportive. GT World Challenge Europe, Intercontinental GT Challenge, FFSA GT…

" Dans le sport automobile, j’ai cherché l’adrénaline et pendant des années j’ai cherché la fonction qui me convenait le mieux en fonction de celle-ci. Chez SRO j’ai trouvé!"

Sécurité

En tant que directeur de course, sa fonction est"la sécurité et faire la police",dit-il simplement. Il a la lourde responsabilité de mener à bien les courses.

C’est lui qui briefe les pilotes, lui qui informe les commissaires sportifs s’il constate une accroche, lui qui donne le top départ, lui, aussi, qui doit réagir très rapidement en cas de graves accidents…

Grands moments de solitude aussi

"J’appelle ça les grands moments de solitude,commente-t-il.Tout le monde veut voir et savoir ce qu’il se passe, l’état du pilote; alors qu’en réalité la course doit aussi continuer. Donc, il faut connaître l’état du pilote, préparer la piste, se préparer à redémarrer, faire un dossier complet pour l’accident… Donc je donne des directives aux gens “tu prends notes de tout, tu récupères les images”, et je dois parler à la TV pour éviter qu’ils ne montrent les images en cas de grand blessé."

En parallèle de cette gestion, il explique au micro ce qu’il se passe aux équipes. "Il faut diriger tout, tout le monde et essayer de repartir au plus vite."En cas d’accident, c’est lui le responsable. "On n’a pas droit à l’erreur."

Ces derniers jours, avec la SRO Speedweek, Alain Adam a passé de nombreuses heures au circuit de Spa-Francorchamps.

"Je suis un grand privilégié. Je côtoie les teams, les pilotes, je mets mon cul dans les voitures… Car pour comprendre tout ce qui se passe sur la piste, il faut avoir tout fait: des tours en piste à grande vitesse, comprendre les réactions des vibreurs, l’aérodynamique de la voiture…"

Ça tombe bien, tout comprendre, c’est ce qui le fait vibrer.

De l’OTAN aux circuits de course automobile

Bruxellois d’origine, c’est vers 16 ans qu’Alain Adam s’engage dans l’armée.

"Les trois premières années, j’étais marin. J’ai navigué pendant moins d’un an, puis je suis devenu élève-pilote, où je ne suis pas resté longtemps, avant de retourner à l’école et de devenir officier."

Envoyé en Allemagne, à Cologne, il y rencontrera son épouse et y restera vingt ans."On était près du grand QG du général qui dirigeait les postes forces belges en Allemagne, donc j’étais au courant de toutes les bonnes possibilités de mutations et j’en ai profité",sourit celui qui a toujours préféré être sur le terrain que derrière un bureau."J’ai toujours été attiré par le côté opérationnel. J’ai fait une dizaine de missions à l’étranger, en Somalie, Bosnie, Macédoine, Albanie…"

Le couple s’installe à Jalhay

De retour en Belgique en 2000, le couple construit à Jalhay. Caserné un temps à Bruxelles, il décide de postuler pour l’OTAN et se retrouve à Maastricht. "L’OTAN avait alors décidé de créer deux unités opérationnelles, représentant 24 pays, complètement rattachées à l’OTAN. Comme j’avais fait une mission à Sarajevo où je dirigeais la communication dans le QG, j’ai créé l’unité. J’ai eu de la chance: ça a très bien fonctionné."

Il multiplie alors les séjours pour l’OTAN aux quatre coins du monde."On faisait surtout des analyses de performance de L’OTAN."

Lybie, Syrie, Afghanistan…"Il fallait inventer un réseau avec le matériel de l’OTAN, dont les moyens sont impressionnants, explique ce spécialiste en Télécommunications. Je gérais l’unité à Maastricht et on décidait des troupes à envoyer dans les pays où il y avait un incident (un Belge ne se déploie pas de la même manière qu’un Français etc.)"

En parallèle de quoi, Alain Adam faisait donc, aussi, du sport auto. En 2000, il invite alors son patron à découvrir le circuit de Spa-Francorchamps (en version VIP)."J’ai alors eu tous les congés que je voulais pour me lancer à fond dans le sport auto",se souvient-il, l’œil rieur.