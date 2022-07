Le Ciné-Versailles fermé pour une durée indéterminée: pas assez de membres

S’il avait l’habitude d’une pause en septembre, le Ciné-Versailles de Stavelot a fermé ses portes « pour une période indéterminée » dès ce mois de juillet. « Après des années de bons et loyaux services, de nombreux membres de l’ASBL prennent leur retraite. Le moment est venu pour certains d’entre nous de prendre du repos bien mérité, et pour d’autres, de se concentrer sur des projets personnels. Ces départs compréhensibles imposent de trouver d’autres modes d’organisation et de gestion du Versailles. Difficile en effet de trouver sur-le-champ des personnes assumant toutes les tâches prises en charge par les anciens membres de l’ASBL. C’est pourquoi, nous nous donnons ce temps de vacances pour préparer au mieux la continuité du cinéma et vous offrir, comme par le passé, un service de qualité et le plaisir de venir chez nous, pour un film ou une autre activité », informe le cinéma qui remercie les anciens membres (Joseph et Anne) ainsi que ceux qui ont « participé aux œuvres cinématographiques à Stavelot ». Une nouvelle équipe pourrait être formée pour septembre. P.LJ.