La délégation française est arrivée vendredi soir.Au programme pendant trois jours, visite, réception et dégustation." Nous avons commencé samedi par une petite promenade historique, depuis les étangs de Stavelot, jusqu’au Château des Montys ", explique Jean-Pierre Lejeune, président du comité de jumelage Stavelot-Sollignac. Une belle découverte pour son homologue française, ancienne maire de Solignac, Yvette Aubisse: " Je viens à Stavelot depuis 2001 et pourtant, je découvre encore de nouvelles choses, de nouveaux endroits. " Samedi soir, les visiteurs ont pu assister à un concert donné les chorales, de Sollignac, Stavelot et Lierneux. La journée de dimanche était, elle, réservée à la partie plus académique avec une réception à l’Hôtel de Ville à midi, un échange de cadeaux (deux arbres de la part de Solignac et une sculpture en bois de Stavelot), suivi d’un banquet le soir. À chaque visite, les Solignacois sont logés chez des familles stavelotaines, alors forcément, des liens se tissent." C’est le plus beau dans ce jumelage, les échanges qu’on peut faire.On partage nos expériences. Il y a un vrai échange humain qu’il faut préserver. "

Un message partagé par le bourgmestre de Stavelot, Thierry de Bournonville: " C’est indispensable à notre époque de tisser des liens avec des personnes des autres pays.Il faut marquer ces anniversaires, c’est du travail d’entretenir un mariage ", note-il en souriant.

Ce lundi, les Français devraient découvrir la tarte au riz, avant de retourner à Solignac et d’attendre, dans un an, peut-être, une délégation stavelotaine.