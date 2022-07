Son élaboration avait pris un peu de retard, suite à la crise sanitaire, il est désormais terminé.Le Master Plan du centre de Stavelot sera présenté à la population le 13 septembre, à la salle Prume de l’Abbaye.En attendant, l’échevine de l’Urbanisme, Nathalie Rentmeister, a présenté les grandes lignes lors du conseil communal jeudi soir." C’est un travail excellent qu’a réalisé le bureau Pluris et qui va permettre de mettre des balises pour les projets urbanistiques futurs, prévus dans le centre de Stavelot.Ce plan a permis de dresser plusieurs constats.Par exemple, on s’est rendu compte que la population voulait reconstruire la ville sur la ville.Les habitants veulent limiter l’urbanisation en entrée de ville et privilégier les projets où l’on pourra densifier le centre-ville ." Ce plan n’a aujourd’hui qu’une valeur indicative. Prochaine étape, introduire un dossier de rénovation urbaine, afin d’aller chercher des subsides pour réaliser les différents projets.

2. Trois projets retenus pour le budget participatif

30000 euros seront alloués cette année dans le cadre du budget participatif.Trois projets ont été retenus.Celui de l’ASBL La Main Tendue tout d’abord. " En collaboration avec la Maison des Jeunes, le projet vise à faire bénéficier les résidents de la Maison de Retraite des techniques de "réalité immersive ", précise Patrice Lefebvre, échevin de la Citoyenneté. L’ASBL RCS Stavelotain veut, elle, équiper la salle du Pré Messire, souvent utilisée par les sociétés locales, de luminaires LED. Le troisième projet retenu est celui développé par l’ASBL Maison Speranza, qui met sur pied un projet d’intégration pour de jeunes adultes à besoins spécifiques.

3. Réfections de voiries

Les élus stavelotains ont approuvé, à l’unanimité, le Plan d’investissement communal (PIC) et le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI). Plusieurs voiries seront ainsi restaurées dans les prochains mois." Il y aura par exemple la réfection de la route des Blanches Pierre s", note le bourgmestre, Thierry de Bournonville.

4. Une clôture qui fait débat

Suite à la coupe d’une parcelle de bois, le circuit de Spa-Francorchamps est désormais bien visible depuis une prairie communale. La police craint des attroupements lors du Grand Prix.Une clôture va donc être installée.Coût total de l’aménagement, 52000 euros, dont 24000 investis par la Commune, ce qui n’est pas au goût de l’opposition, qui estime que la charge de l’installation aurait dû être couverte en totalité par le circuit. Le groupe CitoyenS a donc voté contre.

5. Trois-Ponts a dit "non "

Le bourgmestre est revenu sur la réponse négative de Trois-Ponts suite à la demande de fusion des deux communes.Gaetan Dumoulin, chef de file de l’opposition, s’est également exprimé à ce propos."J e pense que le collège n’a jamais voulu de cette fusion, sinon les choses auraient été faites autrement. Ici, les Trois-Pontois n’avaient d’autres choix que de refuser.Il fallait aborder les choses qui nous rapprochent et ne pas tout baser sur l’aspect financier. "

6. Accueil des mobil-homes

Le groupe CitoyenS a également interpellé la majorité à la fin du conseil communal.Les conseillers aimeraient que la Commune se penche sur la question de l’accueil des mobil-homes." Sans faire de l’ombre aux campings privés, on pourrait offrir une infrastructure pour les accueillir. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent en mobil-homes et ils sont importants pour nos acteurs touristiques. La Région va bientôt investir dans cette thématique, c’est peut-être l’occasion de se pencher sur le dossier ", précise Gaetan Dumoulin.