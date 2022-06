50 ans pour la centrale de Coo:«Notre Ferrari» (+ photos & vidéo)

Et en cette année 2022, cette centrale fête le 50 anniversaire de sa création. "Nous célébrons ce vendredi l’anniversaire d’un composant essentiel du système énergétique belge, continue Thierry Saegeman. La centrale de Coo contribue à l’équilibre de notre système électrique en temps réel. Conçue à l’origine pour couvrir les pointes de consommation en début et fin de journée, Coo permet aujourd’hui de compenser les variations de production renouvelable intermittente qui occupe une place de plus en plus importante dans le mix énergétique belge, et ce sans combustion, ni consommation d’eau. Elle est le complément idéal du premier producteur d’énergie verte du pays que nous sommes et contribue à notre ambition d’accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, grâce à une réduction de la consommation d’énergie et à des solutions plus respectueuses de l’environnement."

Concrètement, la centrale de Coo effectue en moyenne près de 10000 démarrages par an. Elle est capable de stocker et de produire sur demande, avec un temps de réponse d’à peine 2 minutes, plus de 1000 MW pendant près de 6 heures, soit la production à plein régime de plus de 360 éoliennes de 3 MW pendant ce même laps de temps. C’est ce qu’ont pu voir notamment les ministres Dermagne et Henry ce 24 juin lors de la réception officielle du 50e anniversaire, en allant voir les entrailles de la centrale et ses énormes turbines qui créent cette électricité.

Enfin, ces dernières années, Engie investit toujours plus dans la centrale ardennaise. Les travaux d’agrandissement de 7,5% de la puissance et de la capacité de stockage s’achèveront en 2025. "Ils inscriront encore plus la centrale de Coo dans sa région et permettront d’intégrer plus d’énergie renouvelable intermittente. À 50 ans, la centrale de Coo a encore de beaux jours devant elle au service du système énergétique belge."