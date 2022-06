Stavelot a mis à l’honneur ses sportifs

Après la parenthèse des années Covid, Stavelot a renoué avec ses cérémonies sportives en accueillant les champions et championnes des années 2020, 2021 et 2022. Neuf disciplines étaient représentées par 89 athlètes qui, seuls ou en équipe, ont représenté avec succès le monde sportif stavelotain. "La longue période de confinement fournit deux enseignements: la révélation de la place du sport dans la vie sociale et dans le bien-être individuel d’une part, l’importance de l’intervention de l’institution communale dans la survie des clubs d’autre part , détaille l’échevin des sports Patrice Lefebvre. Cette période a vu aussi la reconnaissance de Stavelot en tant que Centre Sportif Local Intégré, reconnaissance qui consacre la volonté de développer la vie sportive dans tous ses aspects, y compris dans ses aspects éthiques." Ainsi, la proclamation a permis d’applaudir Remi Godfriaux et sa partenaire Lyra (canicross) qui ont offert à Stavelot un premier titre mondial lors de la course relais des championnats du monde 2022 à Plédran (F). Anthony Loffet (boxe) a été champion de la ligue francophone 2022. Jean-Bastien Hac (cyclocross) fut champion de la province de Liège 2021. En judo, en 2022, 11 membres du club stavelotain se sont partagé 5 médailles d’or, 1 d’argent et 8 de bronze dans les tournois où ils ont combattu. Parmi eux, les jeunes Adrien Welliquet, Samuel Lejeune et Alexis Servais ont également remporté des prix de la combativité et du fair-play. En athlétisme, le club de l’Union Athlétique Hautes Fagnes Stavelot a présenté Manon Blaise (championne provinciale au lancer de javelot 2021 et 2022 cat. scolaire) et Lena Heinen (championne provinciale au lancer de javelot, médaille d’argent au lancement du disque, médaille de bronze au lancement du poids en 2021, cat. cadette). En tennis de table, l’équipe féminine du club de Francorchamps a remporté le titre d’équipe championne de Wallonie Bruxelles 2019 – 2020 et accédé à la 2e Division Nationale alors que l’équipe A du club de Stavelot a survolé le championnat 2021 – 2022 de 2e Provinciale pour accéder à la 1re division. En volley, l’équipe dames a remporté le championnat provincial 2021-2022 et monte en 4e Nationale. C’est une première dans l’histoire déjà longue du club stavelotain. En futsal, les deux équipes engagées par le Cosmos Stavelot en 4e provinciale ont remporté le championnat 2021 – 2022. Enfin, en basket, les messieurs de la P2 ont remporté la coupe de la province en février 2020.