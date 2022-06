Stavelot : il menace ses voisins avec un taser

Samedi, la police a été appelée pour une altercation entre voisins, à Stavelot, dont un des individus était déjà connu des services de police. D’après les faits, l’individu aurait sorti un taser de sa poche pour menacer l’un de ses voisins. L’objet ne fonctionnant pas suffisamment selon lui, il est rentré à son domicile et s’est saisi d’un pistolet d’alarme. Il est ressorti quelques instants plus tard et a continué de menacer le voisinage pour lui faire peur.