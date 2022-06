Un Musée du circuit vivant qui retrace l’histoire de Spa-Francorchamps (+ photos & vidéo)

Ce patrimoine exposé, on le doit notamment à Herman Maudoux, qui gère ce musée vivant depuis bientôt quarante ans. "Le Musée du circuit a été créé en 1984, et c’est normal qu’il y ait un Musée du circuit ici! Car le premier circuit touchait Stavelot. Puis, à l’époque, il n’y avait pas toute cette infrastructure que l’on connaît aujourd’hui pour entretenir les voitures. Donc les voitures venaient se nicher dans les garages de Stavelot, au-dessus de la rue Neuve ou encore à l’abbaye. Toutes les écuries étaient basées à Stavelot. Et les voitures partaient au Grand Prix par la route jusqu’au circuit. Il y a donc une grande histoire entre le circuit et les Stavelotains."

Quant au musée proprement dit, on peut voir en permanence plus d’une trentaine de voitures de course et tout autant de motos. Et ce, de toutes les époques, de l’avant-guerre jusqu’à la Ford Mustang GT3 avec laquelle le local José Close a terminé les 24 Heures de Francorchamps 2011 en… la poussant jusqu’à la ligne d’arrivée.

«Un roulement permanent»

De véritables histoires qui font le sel de ce musée qui a un fonctionnement particulier. "Tout d’abord, on reçoit des voitures de deux origines différentes. Nous travaillons avec des prêteurs privés qui déposent leur voiture ici. Et cela leur fait également plaisir. Ensuite, nous travaillons aussi avec des spécialistes qui préparent des voitures, comme MEC Auto à Baelen. Quand ils ont travaillé sur une voiture, et si leur propriétaire l’accepte, ils l’amènent ici en exposition jusqu’à la prochaine course.Tout ceci assure un musée qui vit avec un roulement permanent et fort intéressant pour nous et les visiteurs."

Au-delà des voitures, il y a également toute une scénographie qui vous en apprend beaucoup sur le mythique anneau ardennais. "On peut découvrir l’histoire du circuit notamment grâce à de très beaux panneaux qui mentionnent quelles sont les vainqueurs des GP, un classement avec une ligne du temps…"

Des portraits qui ont fait les grandes heures du circuit voisin mais également de la F1 avec Michaël Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost et bien d’autres qui ont souvent clamé leur amour pour le toboggan de Francorchamps. Ensuite, les pilotes belges ne sont pas mis de côté. Tout un espace, similaire aux pilotes de F1, leur est réservé.

Ensuite, le visiteur peut découvrir une maquette en relief où l’on voit les tracés tant de l’ancien circuit que du "nouveau" inauguré en 1979, soit cinq ans avant le musée. Sans oublier toute une partie moto où certains exemplaires ont pris part tant au Grand Prix qu’aux 24 Heures Motos, qui font d’ailleurs leur retour cette année. Mais aussi des voitures sportives de route toujours aussi magnifiques, comme cette Ferrari F40.

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les passionnés de sports mécaniques. Et l’abbaye connaît la chance qu’elle a de posséder ces joyaux en prêt entre ses murs, comme l’explique le directeur, Patrick Mignon. "L’abbaye a la chance d’avoir une belle offre muséale. Pour le Musée du circuit, nous sommes très fiers et heureux de travailler le plus étroitement possible avec Herman Maudoux et son équipe qui œuvre depuis 1984.C’est vraiment un musée vivant dans le sens où les voitures entrent et sortent au gré des prêts des collectionneurs.On peut visiter le musée et revenir un an après et découvrir des voitures différentes. À nos yeux, tous nos musées sont importants.Mais il est clair que le Musée du circuit, vu sa proximité avec celui-ci, a une certaine popularité."