Stavelot envisage une fusion avec Trois-Ponts

Et bien oui. Le bourgmestre, Thierry de Bournonville (LB), l’a confirmé: "On a écrit à la Commune de Trois-Ponts dans ce cadre-là. On aimerait les rencontrer pour en discuter."

Pour l’instant, la Ville n’a pas encore reçu de réponse de l’administration trois-pontoise.

Plusieurs raisons poussent le collège communal de Stavelot à envisager ce rapprochement avec sa commune voisine, la proximité évidemment, mais pas seulement. "C’est une commune rurale qui, finalement, nous ressemble beaucoup, précise le mayeur. C’est une commune avec laquelle nous avons déjà des partenariats, notamment au niveau culturel. Ce sont des personnes que nous connaissons bien, avec lesquelles nous avons de bons rapports depuis toujours."

Les atouts de Trois-Ponts plaisent…

Trois-Ponts a également plusieurs atouts pour la Ville de Stavelot. "Certes, nous avons le circuit, mais ils ont la centrale de Coo par exemple. Trois-Ponts dispose aussi d’un beau patrimoine forestier, le nôtre n’est pas mal non plus. Ajouter ces atouts aux nôtres nous permettrait d’être plus à l’aise."

Et puis, grâce à une fusion, des économies seront forcément faites: "Dans le cadre d’une fusion, la Région wallonne reprend, à concurrence de 500 € par habitant, la dette de l’une et de l’autre. Ça permettrait de dégager une masse budgétaire importante. On pourrait aussi faire des économies au niveau des dépenses de personnel, par exemple" .

Pour l’instant, rien n’est encore fait, loin de là. La Ville de Stavelot espère pouvoir rencontrer rapidement les autorités trois-pontoises pour en discuter.