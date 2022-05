A Stavelot, les élus débattent plus des toilettes que des finances...

Le compte du service extraordinaire se solde lui par un mali de plus d’un million d’euros, "car les dépenses ne sont pas enregistrées au même rythme que les recettes, certains emprunts n’étant pas encore contractés." Le taux de réalisation avoisine les 90%. Dans les travaux réalisés, citons la Maison Hastir… et dans les acquisitions, l’aile Saint-Nicolas, la Justice de Paix ou encore l’achat de caméras de surveillance. "L’année 2022 s’annonce compliquée. Une Commission financière (Ville-CPAS) a vu le jour afin de tenter une optimisation des finances locales qui sont sous pression." L’opposition a formulé quelques remarques, soulignant les deux aides reçues de la Région, suite au Covid et aux inondations, "qui mettent quand même le compte dans une situation favorable" , a noté Fabrice Lebrun (CitoyenS!), qui également demander la mise en place d’une planification budgétaire sur plusieurs années, afin d’anticiper les dépenses.

2. Règlement pour les campings occasionnels Après la réglementation concernant les parkings privés à Francorchamps en avril, place aux campings occasionnels. Ils seront désormais mieux réglementés. Un point a fait tiquer l’opposition: le nombre de WC et de douches prévus par emplacement, avec un WC pour dix emplacements et une douche pour 75. À la suite d‘un long débat, les élus sont arrivés à un compromis: un WC pour 20 emplacements et une douche pour 50. L’opposition s’est malgré tout abstenue. "Nous avons débattu dix minutes sur l’état des comptes et 30 sur des toilettes" , a conclu en souriant le bourgmestre.