Une tempête de confettis a coloré le non-laetare de Stavelot (+ photos et vidéo)

Mais la volonté des organisateurs, le Comité des fêtes, était d’offrir l’opportunité pour les groupes de la localité de pouvoir enfin sortir leurs costumes et chars qu’ils ont soigneusement entreposés depuis 2020. Coutume oblige, c’est avec la célèbre Bécassine que s’est ouvert ce grand cortège folklorique unique en son genre pour Stavelot, suivie de l’Orphée.

Ensuite, les Lollipops n’ont jamais aussi bien porté leur nom avec des costumes créés en partitions tout en passant de la musique pop. Quant aux Zygomars, toujours aussi colorés, ils ont fait le show, même avec des échasses (attention aux pavés seulement!). Les Djoyeûs Pign’teûs ont laissé parler l’Afrique avec notamment quelques têtes d’animaux qui ont tantôt ravi, tantôt légèrement effrayé les plus jeunes dans le public. Place ensuite aux invités d’honneur de ce non-laetare: les Porais de Tilff et leurs danses autour du géant.

Vint le tour des clowns cyclistes puis des Bogas qui ont montré leur double visage. Alors que les P’tites Canailles avaient une couronne de fleur qui magnifiait les visages. Des faciès qui sont toujours aussi figés et reconnaissables pour les grosses tièsses. À l’inverse des Riboteurs qui en ont fait tourner des têtes grâce à leur chaise tournante et pleine de confettis réservée au public! Place ensuite aux Djoyeux Cooytais et leurs costumes colorés, tout comme les Vétérans qui ont également offert au public des autocollants souvenirs.

Enfin, les Ribouldingues ont fait danser les enfants et Vive la Fête a fait vibrer le public tout en prenant des clichés souvenirs d’une édition pas comme les autres.Unique pour les vrais du laetare qui attendent la prochaine mi-carême avec impatience.