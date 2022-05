Le grand cortège folklorique va chauffer Stavelot ce dimanche

De plus, au sein des sociétés, l’envie était vraiment de renouer avec un cortège en cette année 2022. "Les sociétés étaient désireuses de faire quelque chose durant l’année. Lors de la réunion de décision il y a quelques mois, nous avions eu un oui massif."

Quant au programme, il "a été décalé d’une demi-heure avec, donc, un départ donné à 14h et un rondeau à 18h. On organisera aussi deux espaces avec la place Saint Remacle et l’esplanade où nous mettrons un podium pour assurer l’animation musicale avec une rotation des sociétés de musique de 18h jusqu’à 22h pour terminer avec le grand feu d’artifice. Avec tout cela, on s’attend à beaucoup de monde, donc entre 20000 et 25000 personnes."

De plus, pour cette édition pour le moins particulière, il y aura aussi un invité spécial. "On en a profité pour faire une surprise avec un invité d’honneur: Tilff et ses Porais. Ils vont venir avec leurs géants et leurs sociétés de musique."

Enfin, concernant le parcours en tant que tel, il débutera à 14 heures tapantes de la rue Marlennes.De là, direction le rond-point des Blancs Moussis, l’esplanade de l’abbaye, la place Wibald, la place du Vinave, la rue Haute, la rue Marlennes à nouveau, la rue Neuve avant de terminer, vers 18 heures par le traditionnel grand rondeau des Blancs Moussis sur la place Saint Remacle. Et cette année, l’entrée sera entièrement gratuite. Quant à la ville, elle sera fermée dès midi.

Toutes les infos supplémentaires sont à retrouver sur le site internet du laetare, http://www.laetare-stavelot.be