Sans oublier le grand retour des bacs à graviers dans pratiquement tous les virages. "Le nombre de bacs à graviers va peut-être poser problème. Il y en a beaucoup et ils sont très près de la piste. Je pense qu’on risque d’avoir beaucoup d’interruptions de séances. D’ailleurs, à mon avis, il y aura un cycle.Lors des premières séances d’essai, il va y avoir des sorties.Puis il y aura un apprentissage et les pilotes iront moins chercher les limites. Mais en course, on s’attend tout de même à ce qu’il y ait plus d’intervention de la voiture de sécurité ou de full course yellow. Dans notre approche de la stratégie de course, on y pense. Ce qui va se passer aussi, c’est que les GT, qui vont souvent hors-piste, vont ramener beaucoup de gravillons."

«Un circuit plus old school»

Et le local de l’étape, au sein du constructeur qui domine le championnat depuis plusieurs années, nourrit quand même un léger regret concernant les nouveaux aménagements au Raidillon. "C’est un circuit plus old school mais il n’y a pas eu de changement de courbure du Raidillon. Je suis un peu déçu car on avait entendu dire que la courbe serait augmentée, pour davantage correspondre au tracé historique et donc être plus serré.Ici, le Raidillon passe à fond dans la plupart des catégories. Comme la courbure n’a pas changé, la vitesse de passage sera la même. Les dégagements élargis permettront d’augmenter la sécurité en cas d’impact. Et globalement, la piste a été améliorée niveau sécurité.Elle risque d’interrompre plus la course mais en termes de sécurité, c’est mieux qu’un sol dur qui freine moins un véhicule en perdition."

Quant à la course proprement dite, les 6H de Spa sourient souvent à Toyota et à Pascal Vasselon. "Ce circuit convient à Toyota.Et au-delà du fait que j’aime ce circuit car j’habite à proximité, nous avons eu un taux de réussite assez élevé sur ce circuit. On se motive pour avoir une sixième victoire consécutive. Nous sommes prêts et nous n’avons pas le choix! Il vaut mieux être prêt et tous les éléments sont là pour une course disputée avec Alpine qui aura moins de chevaux."

Enfin, la météo risque aussi d’apporter son lot de surprises.Surtout à Francorchamps. "On doit avoir de belles journées avant la course mais il va y avoir quand même des risques d’averses faibles avec 60% de risque de pluie pendant.Et à Francorchamps, tout est possible. Rappelez-vous de 2019 (NDLR: où il avait même neigé). La pluie n’est pas à notre avantage.Vous avez peut-être vu que la vitesse de déploiement de l’hybride est désormais très élevée.Donc l’effet est marginal par rapport à avant et notre avantage également en cas de pluie."