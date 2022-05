Kelly Blockman et Stéphanie Grégoire, deux amies de longue date, y pensaient déjà depuis près de quatre ans. "On a décidé de se remettre au sport à ce moment-là, et quand on a entendu parler de cette course, on s’est dit pourquoi pas, raconte Stéphanie Grégoire. On a chaque fois reporté, mais cette année, Kelly a eu 40 ans, on a décidé de se lancer."

Lâchées dans les bois entre Stavelot et Trois-Ponts

Le binôme s’est inscrit en septembre dernier et, depuis, l’entraînement est intensif. Cette course, qui dure quatre jours, va en effet leur demander de l’endurance. Plusieurs épreuves sont au programme: kayak de mer, trail, canyoning, bike & run, parcours de cordes ou encore nage en mer, elles devront être prêtes.

"C’est la nage en mer qu’on redoute le plus, je pense. On devra nager sur deux kilomètres. Et puis il y a aussi des épreuves de nuit qui me font un peu peur." Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, Kelly et Stéphanie s’entraînent donc cinq fois par semaine, en faisant un peu de tout. Elles ont, par exemple, récemment appris à se repérer sur une carte, grâce à un militaire spadois. "Il nous a d’abord donné un petit cours théorique sur la lecture d’une carte, et puis une partie pratique où il nous a lâchés dans les bois, entre Stavelot et Trois-Ponts, pour faire des exercices d’orientation."

Les deux amies s’envoleront pour l’île de beauté le 27 juin et, d’ici là, elles doivent encore lever un peu des fonds. La "corsica raid fémina" soutient, en effet, une association d’aide aux victimes du cancer du sein: "La Marie Do".

"On voulait faire cette course pour le dépassement personnel mais aussi pour l’aspect humanitaire, c’est ce qui nous a attirées." Elles se sont engagées à rapporter 5000 € pour l’association. Elles sont donc encore à la recherche de sponsors.

Journée de pêche à Bellevaux

Elles organisent également une journée pêche, aux étangs du Menhir, sur les hauteurs de Bellevaux, 26 mai prochain. "C’est un événement familial, où on va rester dans les valeurs du raid avec la convivialité et l’échange. C’est maintenant la dernière ligne droite, on décompte les jours."

Vous pouvez suivre les aventures de Stéphanie et Kelly sur leur page Facebook, Corsica Raid Fémina Team Koh Girls.