"C’est l’occasion de jeter un regard sur la démocratie communale d’hier et d’aujourd’hui , précise l’échevin de la Citoyenneté, Patrice Lefebvre. On a rédigé un document qui reprend un peu l’histoire de la démocratie et, en ouvrant les portes de l’hôtel de ville aux écoles, on aimerait apprendre aux jeunes le fonctionnement d’un conseil communal, le rôle d’un bourgmestre, d’un collège, etc. Ils connaissent l’administration pour leur carte d’identité et ont une vague idée de ce qu’est un conseil communal, mais pour les 20 ans, on s’est dit que c’était l’occasion de les inviter."

Un courrier sera prochainement adressé aux établissements scolaires de la région. Et puis, à côté de ces visites, l’hôtel de ville sera également ouvert au public lors de la journée du patrimoine, en septembre prochain. "Là, on axera plus sur l’intégration du bâtiment dans l’ensemble de la place, au moment de sa conception."

Il faut dire qu’à l’époque, ce n’était pas une mince affaire. Les architectes ont dû concevoir un bâtiment qui pourrait s’intégrer sur la place, là où toutes les façades sont classées. Auparavant, l’administration communale se trouvait à l’abbaye. "Il a fallu imaginer un déménagement car l’abbaye a fait l’objet d’un projet de réaffectation en centre de tourisme culturel, et donc la majorité de l’époque a fait construire un hôtel de ville au pied de la grand-place (NDLR: place Saint Remacle) " , précise encore l’échevin stavelotain.

Pour intégrer le bâtiment au mieux dans l’univers architectural de la place, les deux architectes se sont notamment inspirés des deux bâtiments les plus anciens qui se trouvent à proximité, la toiture de l’hôtel de ville ressemble d’ailleurs très fort aux toitures du XVIIe siècle.