Comme l’indique le président du circuit de Spa-Francorchamps, Melchior Wathelet, c’est un nouveau virage que vient de prendre l’anneau ardennais. En à peine six mois, le circuit de Spa-Francorchamps s’est offert un nouveau visage. Ce mercredi soir, en présence de nombreux ministres wallons, le circuit a officiellement inauguré les nouveaux changements, dont surtout la tribune flambant neuve qui trône désormais au-dessus du virage le plus mythique du toboggan ardennais, le Raidillon.

"Je suis un président heureux car cela contraste un peu avec les derniers mois et les derniers moments qu’on a connus à ce circuit, continue Melchior Wathelet. On a connu une année 2021 pour le moins perturbée (NDLR: avec le meurtre de la directrice de l’époque, Nathalie Maillet, en août 2021). Ce sont quelques années du circuit qui connaissent leur aboutissement, avec ce plan d’investissement matérialisé aujourd’hui par cette tribune."

Arrivé depuis quelques mois, le nouveau directeur du circuit, Amaury Bertholomé, est admiratif du travail accompli: "Le circuit est en mutation. On doit toujours anticiper les besoins des organisateurs et attentes des fans.Ici, on inaugure une tribune et des aménagements visibles d’un plan d’investissement qui a été pensé il y a quelque temps et qui est toujours en cours. Il continuera à l’intersaison prochaine avec d’autres développements, notamment dans la zone entre la Source et le Raidillon, avec la création d’une nouvelle tribune."

Car le circuit de Spa-Francorchamps, avec tous ces aménagements d’ampleur (pour rappel, estimés à 80 millions d’euros au total) vise plusieurs objectifs. "Le premier objectif est la diversification des activités, avec le grand retour des compétitions internationales moto, dans un mois.Il a fallu faire des investissements sur le circuit. On n’a pas changé le tracé, même s’il y a eu des bruits de couloir.Par contre, dans les dégagements, il y a eu de nombreux investissements, avec le remplacement de dégagements, l’agrandissement de ceux-ci ou encore un asphaltage du Raidillon, au virage de Bruxelles et au Speakers’s Corner, avec une recette exclusive au circuit. On va d’ailleurs écouter les pilotes et les écuries pour avoir des retours d’avis."

Ensuite, "il y a le retour d’expériences des fans. En augmentant les capacités d’accueil, en les améliorant.Des milliers et des milliers de personnes viennent chaque année au circuit. Et cela nous oblige, en tant que plus beau circuit du monde, d’avoir un accueil digne de ce nom. Cette tribune participe à cet objectif d’augmenter l’expérience des fans. Je suis allé plusieurs fois dans cette tribune, ces derniers jours, et la vue est époustouflante."

C’est vrai que la vue au sommet de cette tribune qui surplombe tout le circuit est à couper le souffle. Nul doute que cet endroit va devenir très rapidement le lieu préféré d’une majorité de fans et que les places risquent d’être chères, au sens propre et figuré, selon les épreuves. Pour rappel, il y a en tout 4600 places, avec une première rangée qui est réservée exclusivement aux PMR. Et il y a des loges "qui vont permettre aux entreprises, locales ou non, de venir faire du business dans un cadre idyllique". Sans oublier que "la première loge, qui est le business center du circuit de Spa-Francorchamps, est la loge en mémoire de Nathalie Maillet et elle porte son nom."

Désormais, les premiers fans vont pouvoir y accéder en primeur dès ce jeudi pour les essais des 6h de Spa-Francorchamps lors de la venue du WEC, le championnat du monde d’endurance.