Taxe sur les séjours, primes pour les groupes et parkings à Francorchamps

1. Règlement concernant les parkings privés à Francorchamps Avec la saison qui débute du côté du circuit de Spa-Francorchamps, les parkings privés vont aussi à nouveau ouvrir dans le cadre des manifestations sportives qui s’y dérouleront. "Nous avons eu une réunion avec les tenanciers de parking le 24 mars et la salle était bondée, explique le bourgmestre Thierry de Bournonville (LB). Et ce, en présence de Mme Maes (Spa GP) et d’inspecteurs du Fédéral.Je dois souligner le caractère très constructif de cette réunion et où on a fait marche arrière par rapport à un cahier des charges qui était très difficile à suivre et à contrôler. Nous avons suivi les recommandations du conseil en prenant un règlement communal concernant les parkings.Un règlement qui n’existait pas à l’époque. Chaque tenancier de parking devra faire une déclaration.Et en fonction de cette déclaration, il lui sera possible d’ouvrir son parking." Un point qui a fait réagir l’opposition, notamment concernant les toilettes et d’un point d’eau devant accompagner les parkings. CitoyenS estimant qu’il était compliqué pour les tenanciers de prévoir un point d’eau pour se laver les mains.Chacun se fera son opinion concernant l’hygiène, surtout en période de Covid, mais des pistes de solutions ont été lancées.