Le futur de l’aile Saint-Nicolas, au cœur de Stavelot, a été défini par le conseil communal de ce jeudi soir en choisissant un acquéreur. Deux projets étaient sur la table: un imaginé par l’association "Aile Saint-Nicolas 2.0" et un second par la SA Serbi-Gehlen immo. Et c’est le premier projet cité qui a été plébiscité par le jury, à hauteur de 62% des votes contre 46% pour celui de Serbi-Gehlen. A noter également que la CCATM était pour ce projet de l’aile Saint-Nicolas 2.0. Et derrière cette association "Aile Saint-Nicolas 2.0", on retrouve un trio d’investisseurs connus de la région: le Verviétois Jean-Pol Godfroid, Serge Lejeune et Christian Wahlen, docteur notamment au circuit de Francorchamps. "Pour moi, c’est un peu mon deuxième bébé après la grand poste de Verviers, lance même d’emblée Jean-Pol Godefroid. C’est un projet que l’on a de longue date dans nos têtes et que je dédie à ma fille qui a fait des études de médecine."

"Ce projet est à l’image de la complémentarité des associés car on a chacun amené dans ce projet nos différents aspects , continue Serge Lejeune. Avec comme fil rouge le durable." Concrètement, ce bâtiment comportera des fonctions variées avec un accueil médical et des seniors, un centre médical de garde, une polyclinique, un laboratoire où seront réalisées des analyses médicales pour les prélèvements (un partenariat est déjà avancé pour ce centre de prélèvement). Sans oublier un espace réservé au paramédical, un lieu de restauration, un espace de coworking, 37 logements, des penthouses et appartements de standing qui seront proposés à la vente et d’autres à la location à des seniors ou à des personnes à mobilité réduite. Il y aurait enfin une pharmacie avec parapharmacie et bandagisterie. En tout, entre 40 et 60 emplois seront créés. Avec l’envie que ce projet soit réalisé d’ici trois ans.

"Ce projet est construit autour de deux ailes de bâtiment avec une aile centrale avec un espace d’accueil et de réception qui sera totalement transparent.Ce qui fait que quand on va arriver dans la ville, on apercevra directement, par transparence, l’abbaye. On utilisera des matériaux en rapport avec l’abbaye." Du côté de la Ville, on se réjouit de la qualité du projet. "C’est un projet ambitieux pour la Ville de Stavelot , détaille l’échevine de l’Urbanisme, Nathalie Rentmeister-Mignon (LB). Ce sont des logements de qualité pour les seniors et il y a surtout l’importance de maintenir en plein centre une polyclinique. Pour nous, c’est une priorité et nous sommes convaincus pour l’avenir de Stavelot que c’est un choix judicieux et pourvoyeur d’emplois."

Quant à l’opposition, elle a rappelé sa position. "En toute cohérence, nous sommes contre la vente de ce terrain et donc évidemment contre le choix d’un acquéreur, continue Pierre Erler (CitoyenS). Nous pensons toujours que vendre ce bien stratégique en plein cœur de la Ville à un promoteur privé est une aberration."