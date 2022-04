Wout van Aert dans le Raidillon… en caisse à savon!

L’occasion pour le major sponsor d’envoyer sur place Wout van Aert, à la demande de l’animatrice Maria del Rio. Le champion de Belgique s’est attaqué au Raidillon… qu’il a redescendu au volant d’une caisse à savon. "Ce n’était pas la première fois que j’ai gravi le Raidillon, donc je savais déjà à quel point ce serait difficile. C’était un joli petit rappel. On commence à toute vitesse, mais ça devient tellement raide qu’après un certain temps, on fait presque du sur-place jusqu’au sommet. Un endroit super cool pour la course de caisses à savon de Red Bull! Avec un peu d’imagination, une caisse à savon est aussi une petite voiture de course, et dans ce cas, ce circuit de F1 – l’un des endroits les plus emblématiques en Belgique – est un endroit bien choisi. Descendre dans la caisse à savon était vraiment trop cool. Dévaler une pente à une telle vitesse, c’est une expérience que je n’oublierai pas de si tôt. Heureusement, la caisse à savon avait des roues solides et un frein (rires )" , témoigne-t-il par voie de communiqué.

