Un cortège avec un petit goût de laetare

Pour ce cortège, il y aura quelques nouveautés ou surprises. "Le programme a été décalé d’une demi-heure avec, donc, un départ donné à 14h et un rondeau à 18h. On organisera aussi deux espaces avec la place St Remacle et l’esplanade où nous mettrons un podium pour assurer l’animation musicale avec une rotation des sociétés de musique de 18h jusqu’à 22h pour terminer avec le grand feu d’artifice. Enfin, l’entrée sera gratuite. Avec tout cela, on s’attend à beaucoup de monde, surtout si la météo le permet. Donc entre 20000 et 25000 personnes."

De plus, il y aura un invité surprise pour ce cortège. " On en a profité aussi pour faire une surprise avec un invité d’honneur: Tilff et ses Porais. Ils vont venir avec leurs géants et leurs sociétés de musique."

Il y aura aussi quelques changements, notamment pour les Blancs Moussis. "Après le cortège, il n’y aura pas toutes leurs intronisations, agapes,… Ils ne feront que le cortège, le rondeau en restant sur la place puis les chars retourneront à leur local. Sans oublier qu’il n’y aura pas non plus de discours du bourgmestre.Tout ceci reste réservé au laetare traditionnel."

Mais le principal est de quand même faire la fête et d’enfin donner la possibilité aux groupes de montrer leurs chars. "Les sociétés étaient vraiment désireuses de faire quelque chose durant l’année. Lors de la réunion de décision, nous avions eu un oui massif."