Après 2 années d’absence en raison de la situation sanitaire, la ville de Denain regouttait au plaisir du Carnaval le week-end dernier. Accompagnés de la société de musique la Royale Harmonie Émulation et de leur char souffleur déversant plus d’une tonne de confettis, les Blancs Moussis n’ont pas failli à leur réputation en intriguant et animant les rues de Denain. " Ce déplacement de 2022 était également important pour la Confrérie Folklorique des Blancs Moussis. Celui-ci nous permettait de fêter 40 années de présence à Denain. Notre contact, mais surtout notre ami, Maurice Stasse, retraité de la voix du Nord et membre du Comité du carnaval de Denain depuis plus de 50 ans, a voulu marquer le coup et a remis à la Confrérie une aquarelle de circonstance ", note le Grand Maître, Pierre Blaise.

De la pub, oui, mais pas n’importe où

Au conseil spadois de jeudi, un point concernait le Pavillon des Petits-Jeux, occupés par la brasserie de la Bobeline. L’occasion pour le conseiller Paul Mordan (Alternative-Plus) d’interroger l’échevin Paul Mathy sur des décorations publicitaires en acier Corten ajoutées en façade. "Peut-on faire cela sur un bâtiment classé?" Paul Mathy a indiqué que des remarques avaient déjà été faites à ce propos par l’Agence wallonne du patrimoine. "Le locataire n’a pas encore bougé" . "Ce qui pose problème ici, c’est que ce sont des publicités sur un bâtiment classé" , répond Paul Mordan. "Cela représente aussi l’essentiel de la ville de Spa" , lance l’échevin. "Je suis allé plusieurs fois à Rome et il n’y a aucune publicité de Fiat sur les bâtiments classés alors que cela concerne 230000 ouvriers en Italie" , rétorque le conseiller, avec le sourire. C’est vrai que ce serait spécial sur la fontaine de Trévi…

Bien connaître le code de la route pour circuler à Herve

Photo cocasse que celle prise par "Monsieur Lilo" début avril rue de la Clef à Herve. On y voit cinq panneaux à l’approche des chantiers Henova/Site Chapelier. De quoi se tester avant le passage du permis… ou au moins de freiner un bon coup, le temps de tout décoder.