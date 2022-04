Stavelot donne la parole à ses habitants

La première étape est déjà en route puisqu’un bureau d’étude a été désigné.Il a réalisé une analyse des caractéristiques socio-économiques du territoire communal, en rencontrant notamment des personnes-ressources sur la commune, le DNF ou la direction du circuit de Spa-Francorchamps par exemple. Les résultats seront présentés lors des consultations citoyennes, prévues dans les prochaines semaines. Les habitants pourront également parler des atouts, des faiblesses et des défis futurs qui attendent leur village.

Toutes ces données seront collectées dans un diagnostic participatif, qui présentera les enjeux qui attendent Stavelot pour les dix prochaines années.

Une CLDR à l’automne

La Commission Locale de Développement Rural naîtra suite à ces rencontres.Tous les citoyens, issus des différents villages, pourront s’y impliquer.Elle sera composée au maximum d’un quart d’élus locaux et devrait voir le jour à l’automne 2022.

Des groupes de travail thématiques permettront ensuite d’avancer sur des objectifs précis de développement pour la commune, tel que la mobilité, l’environnement ou encore le logement.

Enfin, d’ici deux bonnes années, le PCDR, " cet outil de gestion et de prospective communale ", devrait être présenté aux habitants. " C’est intéressant pour les communes d’avoir un PCDR car c’est un peu comme un réservoir à projets , note Anne Klein, responsable d’équipe pour la Fédération Rurale de Wallonie. Il y a des gros projets qui pourront sortir de terre et qui prendront un peu plus de temps, mais en parallèle, de plus petites actions, qui mobiliseront aussi la dynamique participative dans les villages, pourront être mises en place. " Le PCDR permettra également à la Ville de Stavelot d’aller chercher des subsides spécifiques, jusqu’à 80% pour certains dossiers, et de répondre plus rapidement à des appels à projets pour en concrétiser d’autres.