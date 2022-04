Des cours de socialisation pour les chiens à Stavelot

Secondé par Justine Bertimes, il propose, pendant une heure, différents exercices pour habiter les chiens aux bruits qui les entourent." Peu importe l’âge ou la race du chien, l’idée c’est d’habituer le chien aux comportements des autres chiens, aux bruits des motos, etc. On leur apprend aussi à monter des escaliers sans tirer sur la laisse, par exemple, à rester assis lorsque le maître est au restaurant… "

Les participants se retrouvent ainsi tous les dimanches sur l’esplanade, devant l’abbaye, ou sur le RAVeL." Ça nous permet d’apprendre à l’animal à ne pas courir derrière un joggeur ou un cycliste. On fait également des tours dans la ville pour les habituer aux voitures ."

Ces cours rencontrent à chaque fois un franc succès. Entre 20 et 30 participants s’inscrivent généralement aux séances.

" Ça dépend un peu des dimanches mais j’ai déjà eu jusqu’à 45 chiens , note Francis Bastagne .Quand on dépasse les 35 personnes, on divise le groupe en deux mais, habituellement, Justine donne les exercices et je m’occupe des chiens à problèmes. "

Deux prochaines balades

Dans les prochains mois, il animera également deux balades, organisées par l’abbaye de Stavelot, pendant lesquelles des arrêts seront prévus pour apprendre aux maîtres à cerner leur chien.

"Et puis, Justine Bertimes donne également d’autres ateliers.Elle propose par exemple des sessions de mantrailing, une discipline qui apprend au chien à rechercher des personnes égarées ou des objets. "

Les prochaines séances qui sont prévues au mois d’avril affichent déjà complet.

Plus d’informations sur la page Facebook «Education canine Stavelot».