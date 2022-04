Une nouvelle demande pour des éoliennes à Cronchamps

projet est identique au premier, mais des compléments d’enquête ont été apportés , explique l’échevine de l’Urbanisme, Nathalie Rentmeister. Au niveau de la ferme de Harse notamment, toutes les habitations ont désormais été prises en compte dans l’enquête. Au niveau des dimensions des pales, de la puissance, la hauteur ou des endroits, tout est identique." Lors de la première demande, en juin 2019, un conseil communal extraordinaire s’était tenu à Stavelot afin que les élus statuent sur la demande de la Société Green Tech Wind. L’avis était favorable, mais pour sept éoliennes, et non onze. " Nous avions veillé à retenir les éoliennes qui se trouvaient le plus loin des habitations. Lors du choix, nous avions pris en compte les inquiétudes des habitants de Ster et Hockai. " Le Collège a décidé de rester sur cette position, en retenant les sept mêmes emplacements, qui différaient d’ailleurs de ceux retenus par la Région. " Dans les conditions actuelles, où l’on parle du Plan Pollec et de la réduction des gaz à effet de serre, nous devons nous inscrire dans cette démarche. Nous refuserons tout autre permis sur le territoire communal. Ça sera le seul projet, qui semble être le moins impactant puisqu’il est situé le long de l’autoroute E42 ." L’enquête publique se clôturera donc fin avril. La Commune rendra ensuite son avis. La Région devrait, elle, donner sa réponse dans le courant du mois de juin ou de juillet.