Entre nouveautés et stabilité pour le salon du vin

Pour sa 16eédition, le Printemps du vin de Stavelot a enfin pu faire son retour en ce mois d’avril dans l’atrium du collège Saint-Remacle. « Nous n’avons pas pu l’organiser durant deux ans , précisent les membres organisateurs du Royal Basket Club de Stavelot. Mais tout le monde est content de se revoir » . Et cette pause fut aussi l’occasion d’apporter un coup de neuf à l’organisation. « Cette année, le comité s’est étoffé de nouvelles têtes. Il y a notamment l’équipe des dames qui participe désormais et cela donne un renouveau à l’équipe. Mais c’est surtout quelque chose de sympa que d’impliquer des joueurs, joueuses ou parents à notre salon du vin. » Quant au salon, ce sont douze producteurs qui ont fait le déplacement en terres stavelotaines. « La particularité de notre salon est qu’il est composé uniquement de producteurs qui viennent présenter leurs produits.Il n’y a donc pas de commerçants ou représentants, que des personnes qui travaillent dans leurs terres à longueur d’années. » De plus, il y a une belle longévité et amitié entre les producteurs et le club de basket local. « Nous avons des vignerons qui nous sont fidèles depuis le début et qui ont des habitués qui viennent chaque année acheter plusieurs bouteilles. Et ils aiment ce côté chaleureux de notre salon et tous sont logés chez l’habitant, avec un repas commun le samedi soir qui permet d’avoir une chouette ambiance. »