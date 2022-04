Il y a quelques mois, la Fabrique d’église a lancé un appel aux dons afin de financer la rénovation du carillon. " Le système était devenu obsolète et tout s’était arrêté en 2003 , raconte le Président de la Fabrique d’église, Michel Bettonville. En 2006, on a fait installer un système électronique.On a remis les cloches en route mais à l’époque on ne savait pas dépenser trop d’argent pour gérer le carillon. "

L’horloge de la tour a également été remise en état l’année passée, il ne restait donc plus qu’à relancer le carillon, composé de 19 cloches, dont la plus ancienne date de 1706. Cette cloche, de 62 centimètres, est l’œuvre du fondeur liégeois Edmont Fabri." On a réussi à rassembler les fonds pour le faire réparer. Tout devrait être opérationnel pour le 17 avril" . Ce week-end de Pâques n’est pas anodin puisque le carillon, dans sa composition actuelle, a été inauguré aux fêtes de Pâques en 1972. Les Stavelotains de l’époque avaient alors pu écouter le chant pascal "Chantons victoire".

Le temps des derniers réglages

Michel Bettonville a déjà eu la chance d’entendre à nouveau le carillon résonner." Quand je l’ai entendu pour la première fois, c’était un sentiment relativement joyeux évidemment.Les sons des cloches varient d’une à l’autre, c’est un son pur.Ça remet réellement une âme dans la cité. "

L’heure est à présent aux derniers essais, histoire que tout soit bien prêt pour le week-end de Pâques.

" Il faut qu’on ait l’ordinateur de bord bien en main, on doit encore finaliser quelques petites choses. " Quant aux airs qui seront joués cette fois-ci dans les rues stavelotaines, rien n’est encore fixé." On est occupé à mettre ça en route, avec l’aide de Marie-Madeleine Crickboom, qui s’occupe du carillon de l’église Notre-Dame des Récollets à Verviers. "

La Fabrique d’église prévoit également d’éditer une brochure qui retracera l’histoire de ce carillon et des 19 cloches qui le composent.