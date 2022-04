Les Blancs-Moussis préparent leur déplacement au carnaval de Denain

Les Blancs-Moussis s’apprêtent à ressortir à nouveau leur masque. Après la fête du 27 mars,"qui a été une réussite et une vraie fête pour notre belle cité de Stavelot",ils déambuleront dans les rues de Denain pour le lundi de Pâques. C’est la 40eannée de visite à ce carnaval, dans le nord de la France."Nos activités reprennent et notre déplacement à Denain arrive à grand pas,précise le Grand-Maître dans un communiqué.À côté du groupe Noise, composé de 45 danseuses slovaques au costume colorés, les Blancs-Moussis, accompagnés de leurs musiciens grâce à L’Émulation, et leur char souffleur, composent la tête d’affiche du programme mis en place pour le comité du carnaval."