Ne ratez pas l’expo National Geographic PhotoArk Joel Sartore à Stavelot : photos + vidéo

La genèse du projet

"En 2005, Joel Sartore a découvert que sa femme avait un cancer du sein. Il a décidé d’arrêter de voyager et de rester auprès de sa famille", raconte Gabriel Joseph-Dezaize, rédacteur en chef du National Geographic France. Le photographe se demande alors comment sensibiliser les populations sur les espèces menacées, en voie de disparition et d’extinction; alors que la moitié de toutes les espèces pourrait disparaître d’ici le siècle prochain. C’est ainsi que son projet PhotoArk est né.

Joel Sartore a commencé ce projet dans un petit zoo, près de chez lui, à Lincoln, dans le Nebraska, en 2006. Depuis, il a fait plus de 40 pays et photographié plus de 12000 espèces différentes en captivité, dans des zoos et centres de conservation des espèces. Un travail d’une vie, hallucinant, qu’il continue aujourd’hui.

Plus que des photos, des portraits…

Plus que des photos, Joel Sartore a réalisé de véritables portraits de studio des animaux, sur fond noir ou blanc. L’objectif est clair:"les mettre tous au même niveau d’attention, que ça soit la petite grenouille ou l’éléphant", explique Emanuela Ascoli, chef de service photo et reporter au National Geographic France."C’est seulement ainsi qu’on peut s’arrêter sur le regard des animaux et être touché par l’émotion qu’ils nous transmettent. C’est très émouvant."

Plus d’une centaine de photographies grand-format, films (dont les coulisses des shootings photos) et textes sont à découvrir dans trois grandes salles de l’abbaye de Stavelot, jusqu’au 26 mars 2023.

L’expo est accessible tous les jours de 10h à 18h, en français, néerlandais, allemand et anglais. www.abbayedestavelot.be