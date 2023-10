Un score qui n’évolue plus avant la pause sifflée par monsieur Hamidouche, l’arbitre de la rencontre.

"J’espère que nous serons bientôt récompensés"

"J’ai changé notre tactique avant la rencontre, explique Vincent Peduzy, l’entraîneur olnois. Mes principales adaptations concernaient le milieu de jeu. Il a fallu le temps pour que mes joueurs s’y habituent et rentrent enfin dans la partie. J’assume donc la responsabilité de cette mauvaise entame de partie. Pour le reste, malgré cette défaite, je constate avec énormément de satisfaction que la mentalité de mes gars évolue dans le bon sens. J’espère que nous en serons bientôt récompensés".

Vincent Peduzi, le T1 olnois, assume : "Je suis responsable" (photos)

Entre la 52e et la 63e minute, Melen B galavaude trois belles occasions de faire le break. On assiste à une seconde période à sens unique ou Olne B ne parvient plus à récupérer le cuir. Les visités poussent tant et plus mais le dernier geste fait défaut. La preuve encore à la 85e minute lorsque le mélinois Théo Chouffart croise sa frappe qui passe quelques centimètres à côté du but adverse.

Les deux équipes se quittent sur ce résultat 2-1, établi depuis la trentième minute.

Melen B 2 – Olne B 1

Arbitre: M. Hamidouche.

Cartes jaunes: Hagelstein, Tekatli.

Buts: Martin (1-0, 19e, 2-0, 23e), Volders (2-1, 30e).

MELEN B: Jolly, Geelen, Taibi, Stranen, Dor, Mascalo, Martin, Mahy (31e Camara), Hagelstein (54e Chouffart), Baudon (85e Bonmariage), Tekatli (74e Ahmed).

OLNE B: Cannella, Beckers, Miraglia, Grétry, Huysmans, Volders, Thonon, Gillard (78e Eda), Sacre (50e Leroy), Kariger, Materne (78e Robert).