Évolution du score: 10: 20-18, 20: 54-43 (34-25), 30: 77-68 (23-25), 40: 103-88 (26-20).

RBC AUBEL: Ferette 18, Grooteclaes 8, Liégeois G. 4, Liégeois B. 7, Perin 15, Henrard 3, Di Prospero 7, Albert 0, Heldenbergh 20, Glaude 4.

Déplacement dominical à Neufchâteau (3 victoires) à prendre au sérieux pour une équipe aubeloise qui venait de concéder sa première défaite cette saison. "Mais on ne peut éviter un nouveau revers dans une partie qui ressemble – et c’est révélateur – à celle de la semaine passée", constate Claude Ernotte, le coach herbager. Et pour cause, Aubel encaisse à nouveau beaucoup: 103 points au total dont 34 dans le seul deuxième acte. Aubel était mené 54 à 43 au repos malgré les quatre bombes converties par Ferette dans le deuxième acte. "On n’a à nouveau pas su maîtriser les forces de l’adversaire. Les deux ailiers de Neufchâteau nous ont fait très mal. Il y a bien eu une réaction de certains joueurs après la pause et on est revenu à trois unités sans parvenir à passer devant."

Gauthier Liégeois, celui qui s’était montré le plus efficace derrière pour contenir un shooteur luxembourgeois, écopait d’une technique et d’une cinquième faute au plus mauvais moment. "On a maintenant deux semaines pour souffler et se ressourcer", conclut Claude Ernotte. "On sait ce que l’on doit travailler. Et notre bilan de cinq victoires pour deux défaites reste tout à fait positif !"